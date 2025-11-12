Bocciato 128 volte all’esame per la patente, è record

(Adnkronos) –

Errare è umano. Perseverare è diabolico. Farsi bocciare 128 volte all’esame per la patente va oltre l’immaginazione. Il record appartiene ad un automobilista – o a un’automobilista – nel Regno Unito. L’aspirante driver, riferisce la Bbc sulla base di un report, ha fallito il test teorico per 128 volte spendendo in totale circa 3000 sterline, circa 3400 euro.

L’esame di teoria nel Regno Unito è stato introdotto circa 30 anni fa e, proprio come in Italia, è il primo step per acquisire la patente. La promozione consente di accedere alla prova pratica. Nel libro dei record negativi, spicca anche l”impresa’ di un altro candidato che ha impiegato ‘solo’ 75 tentativi – e 1700 sterline (1900 euro) – per superare la teoria, che si articola in due fasi.

Nella prima parte dell’esame, gli aspiranti automobilisti hanno a disposizione un’ora per rispondere in modo corretto alle 50 domande sul codice stradale. La seconda parte si concentra sull’individuazione di pericoli stradali in una serie di video.

Anche l’esame pratico, a quanto pare, si rivela un ostacolo quasi insormontabile per alcuni malcapitati: c’è chi ha avuto bisogno di 37 tentativi e chi, addirittura, di 43 prove. Alla fine, patente conquistata con una spesa di 3200 sterline, oltre 3600 euro.

Nel Regno Uniti, bisogna pagare 23 sterline (26 euro) per sostenere l’esame teorico. La prova pratica costa 62 sterline (70 euro) nei giorni feriali e 75 sterline (85 euro) nei weekend

Secondo i dati, tra marzo 2024 e marzo 2025 sono stati sostenuti quasi 2,8 milioni di esami teorici, con un tasso di promozione del 44,9%. Nello stesso periodo, sono stati affrontati oltre 1,8 milioni di esami pratici, con semaforo verde nel 48,7%. In un caso su due, quindi, l’esame teorico o pratico si chiude con una bocciatura.

