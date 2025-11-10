spot_img
lunedì 10 Novembre 2025
Zaia: “Post di Vannacci? Non l’ho visto ma leggi razziali uno dei periodi peggiori della storia”

(Adnkronos) – “Vannacci per me è uno dei tanti che ha la tessera, ha uno statuto in mano e sa che funziona così, le regole sono chiare per tutti come lo sono per me lo sono anche per lui”. Così, a ’24 Mattino’ su ‘Radio 24’, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a proposito del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci.  

Zaia ha poi aggiunto: “Tutti noi militanti rispettiamo le regole del partito e facciamo i militanti. L’identità è fondamentale, dobbiamo preservare l’identità della Lega: pensare al popolo, essere liberali, progressisti, autonomisti. Ho vissuto momenti migliori in Lega e anche peggiori, ma ne ho visti così in tutti i partiti della scena politica di questo Paese”.  

A proposito poi del post sui social in cui Vannacci riscrive la storia della marcia su Roma e delle leggi razziali, Zaia ha replicato: “Non ho visto il post, non rispondo a una cosa non vista, ma penso che quello delle leggi razziali sia stato uno dei peggiori periodi della storia, 6 milioni di persone, ebrei, zingari, gay, disabili, sono stati mandati al massacro nei campi di concentramento. Noi abbiamo questa piaga delle leggi razziali che non riusciremo mai a cancellare”.  

