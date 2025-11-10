Usa, Trump concede grazia all’ex sindaco di New York Giuliani e ad altri 76

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia “totale, completa e incondizionata” all’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone, accusate in Georgia di aver tentato di ribaltare i risultati elettorali del 2020. Lo ha reso noto su ‘X’ il procuratore degli Stati Uniti per le grazie Ed Martin. Tra gli altri personaggi di alto profilo a cui Trump ha concesso la grazia ci sono Sidney Powell, Boris Epshteyn, John Eastman e Mark Meadows.

“Questa decisione pone fine a una grave ingiustizia nazionale perpetrata ai danni del popolo americano in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 e prosegue il processo di riconciliazione nazionale”, si legge nelle motivazioni del provvedimento di grazia. “Questa grazia non si applica al presidente degli Stati Uniti”, precisa il testo.

