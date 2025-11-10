Ryanair, stop ai biglietti cartacei: da mercoledì carte d’imbarco solo digitali

(Adnkronos) – Rivoluzione in arrivo per i biglietti aerei di Ryanair a partire da mercoledì 12 novembre. La compagnia low cost richiederà ai passeggeri di utilizzare solo carte d’imbarco digitali generate dalla sua app, abbandonando definitivamente i biglietti cartacei. Ryanair ha fatto sapere senza il pass su telefono o tablet i viaggiatori non potranno accedere ai controlli di sicurezza aeroportuali o imbarcarsi su un aereo.

Il direttore generale Michael O’Leary prevede “alcuni problemi iniziali”, ma ha osservato in un’intervista al quotidiano britannico Independent che oltre l’80% dei clienti della compagnia aerea utilizza già l’app. La compagnia aerea ha affermato che questa iniziativa fa parte della sua strategia digitale e mira a semplificare il check-in riducendo al contempo l’impatto ambientale. L’iniziativa potrebbe far risparmiare oltre 300 tonnellate di rifiuti di carta all’anno, ha affermato.

Se uno smartphone viene smarrito o si scarica, i viaggiatori possono ottenere una carta d’imbarco gratuita in aeroporto prima dei controlli di sicurezza e, se il problema si verifica dopo aver superato i controlli di sicurezza, le loro informazioni sono già nel sistema di Ryanair e il personale al gate li assisterà. Ma la compagnia aerea ha sottolineato che la cosa più importante per i viaggiatori è effettuare il check-in online prima del volo.

I passeggeri che ignorano i promemoria per il check-in online possono ottenere pass stampati in aeroporto a un costo che varia da 30 sterline (34,15 euro) in Spagna e 40 sterline (45,53 euro) in Austria, a 55 sterline (62,60 euro) nel resto dell’Ue e nel Regno Unito. I passeggeri che non dispongono di uno smartphone possono ricevere un biglietto cartaceo in aeroporto, a condizione che abbiano precedentemente effettuato il check-in sul sito web di Ryanair.

