L’estate di San Martino non delude, stop alla pioggia arrivano beltempo e temperature miti

(Adnkronos) – L’estate di Sana Martino non delude. Puntuale all’appuntamento arriva il beltempo con temperature miti. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che con l’allontanamento del vortice ciclonico, l’Italia si prepara a vivere una settimana all’insegna di un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’elemento predominante dei prossimi giorni sarà la stabilità atmosferica, con ampi spazi sereni che interesseranno gran parte delle regioni, da Nord a Sud, garantendo giornate prevalentemente soleggiate.

Un’eccezione alla generale stabilità sarà rappresentata dai settori del Nord-Ovest, con la Liguria che vedrà possibili nubi basse e deboli pioviggini. Fenomeni simili potranno interessare anche l’Alta Toscana. Queste due regioni saranno anche le prime a osservare un deciso peggioramento del tempo nel weekend a causa di un peggioramento che dovrebbe farsi più consistente ovunque nella giornata di domenica 16 novembre. Sul fronte termico, si assisterà a una ripresa dei valori massimi, che risulteranno più miti. Le minime, soprattutto a inizio settimana e in presenza di nebbia, saranno invece decisamente basse, con possibili gelate in montagna.

Le proiezioni indicano un possibile netto cambiamento delle condizioni meteo attorno alla metà del mese. Con l’arrivo di aria più fredda, non si esclude il ritorno del maltempo, con un carattere più marcatamente invernale.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 10. Al Nord: sereno, isolate nebbie o nubi basse in pianura. Al Centro: tempo stabile, spesso soleggiato. Al Sud: ultime piogge su Puglia e coste tirreniche.

Martedì 11. Al Nord: soleggiato, locali nebbie su basse pianure, pioviggine in Liguria. Al Centro: prevalenza di sole e nubi. Al Sud: sole e nubi sparse, venti deboli da nord.

Mercoledì 12. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite.

Tendenza: aumentano le nubi nel fine settimana, possibile peggioramento da sabato 15.

