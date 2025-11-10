spot_img
lunedì 10 Novembre 2025
Giochi, Nasce DiaLogico: confronto aperto sul riordino gioco online

(Adnkronos) – Si è svolto a Roma il primo appuntamento del ciclo DiaLogico, promosso da Logico – Lega Operatori di Gioco su Canali Online, con il supporto di Cuiprodest, sul riordino del gioco a distanza. L’incontro ha riunito esponenti istituzionali, rappresentanti delle authority, associazioni di categoria e operatori del comparto, in un momento cruciale per il settore del gioco pubblico, impegnato nelle procedure di riordino e assegnazione delle nuove concessioni. A introdurre i lavori Moreno Marasco, Presidente Logico. La moderazione dell’incontro è stata affidata a Giuseppe Volpe, Managing Partner di Cuiprodest. Sul fronte politico, ha contribuito alla discussione l’Onorevole Andrea De Bertoldi (Lega, Commissione Finanze). Il dibattito ha coinvolto i principali attori della filiera e le associazioni di categoria, con Geronimo Cardia (Presidente Acadi), Valerie Peano (Avvocato ed esperta del settore) e i rappresentanti delle maggiori concessionarie di gioco online, come Marco De Cesare (Vicepresidente Logico e Betsson) e Carmine Giordano (LeoVegas Group). (foto) 

Nel corso della tavola rotonda, i relatori hanno condiviso la necessità di un approccio tecnico e costruttivo, capace di coniugare tutela sociale, libertà di impresa e sostenibilità economica. L’iniziativa segna l’avvio di un ciclo periodico di incontri che, sotto il format DiaLogico, offriranno un luogo di confronto stabile e qualificato tra operatori, istituzioni e regolatori. 

