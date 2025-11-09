(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 9 novembre, con il secondo appuntamento del weekend, in onda alle 16.00 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste inedite. A Verissimo Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, al via, da mercoledì 12 novembre su Canale 5, con lo show dal titolo 'Gigi e Vanessa insieme'. In studio i mille talenti e i nuovi progetti di un artista con quarant’anni di carriera: Max Giusti. Inoltre, l’ironia e l’umanità di Valentina Persia, le emozioni di Fiordaliso e la storia, tra luci e ombre, di Leopoldo Mastelloni. E ancora, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi, con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio. Infine, in studio la tragica testimonianza di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018, quando, l’allora marito, il carabiniere Luigi Capasso esplose alcuni colpi d’arma da fuoco contro di lei e uccise le loro due figlie, prima di suicidarsi.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Verissimo, ospiti e interviste di oggi domenica 9 novembre
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.