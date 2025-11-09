spot_img
domenica 9 Novembre 2025
Usa, Axios: verso accordo per mettere fine a shutdown

(Adnkronos) – Senatori democratici si sono detti pronti ad approvare un pacchetto di disegni di legge che potrebbe mettere fine allo shutdown. Lo hanno indicato diverse fonti ad Axios, secondo cui si tratta del più significativo passo verso un accordo bipartisan per la riapertura del governo federale dopo oltre un mese di stallo. 

Almeno 10 senatori democratici, riferisce il sito, sarebbero pronti a sostenere la mozione procedurale per far avanzare un pacchetto di misure di spesa e un finanziamento temporaneo. L’intesa – secondo fonti di entrambi i parti – includerebbe anche un voto promesso a dicembre sull’estensione dei crediti fiscali previsti dall’Obamacare. 

