domenica 9 Novembre 2025
Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, è allerta tsunami

adn-ultimora
4

(Adnkronos) – L'agenzia meteorologica giapponese ha emesso oggi domenica 9 novembre un'allerta tsunami dopo una scossa sismica di magnitudo 6,7 gradi della scala Richter al largo della parte nordorientale del Paese. La scossa è stata rilevata alle 17.03 locali al largo del dipartimento di Iwate, con conseguente rischio di onde di tsunami alte fino a un metro, secondo l'agenzia. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

