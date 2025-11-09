Straquasar: oggi la corsa che unisce sport e territorio

È arrivato il weekend della “Straquasar”, la gara podistica che ogni anno trasforma il Quasar Village e le colline di Ellera in un grande palcoscenico di sport, natura e partecipazione.

L’edizione 2025 era particolarmente attesa perché rappresenta una tappa decisiva del Circuito tosco-umbro Avis, iniziato il 9 marzo a Castiglione del Lago con la Strasimeno e destinato a concludersi il 28 dicembre a Brufa con la tradizionale corsa “Sulle Strade del Vino e dell’Arte”. Nel frattempo, il circuito ha già toccato numerose località umbre e toscane, tra cui Montepulciano, Torrita di Siena, Magione, Chiusi e Fabro. La penultima tappa si disputerà a Marsciano il 21 dicembre con la Corsa delle Fornaci.

Anche quest’anno la Straquasar propone un percorso di circa 11 chilometri che attraversa la strada di Chiugiana, interdetta al traffico motoristico per l’occasione, e si addentra nella campagna di Solomeo, offrendo ai partecipanti un’esperienza sportiva immersa nella natura e nel paesaggio tipico del territorio corcianese.

La manifestazione è organizzata dal Quasar Village insieme alle società L’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e CDP Atletica Perugia (Circolo Dipendenti Perugina), con il supporto della Protezione Civile di Corciano e di Archi’s Comunicazione. Collaborano inoltre L’Unanuova, Camminare Guarisce, Muoviamoci e la stessa Amministrazione comunale di Corciano. L’evento si svolge sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas.