(Adnkronos) – La Roma torna in campo. Oggi, domenica 9 novembre, i giallorossi ospitano l'Udinese all'Olimpico nell'undicesimo turno di Serie A. La squadra di Gasperini va a caccia di tre punti importanti per non perdere contatto dal Napoli capolista e soprattutto per ripartire dopo la sconfitta contro il Milan nell'ultima giornata di campionato. I bianconeri sono invece chiamati a dare continuità alla bella vittoria contro l'Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Roma-Udinese, in campo oggi alle 18:
Roma (3-4-2-1) Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.
Udinese (3-5-2) Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Roma-Udinese sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.
Serie A, oggi Roma-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla
