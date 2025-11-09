(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, domenica 9 novembre, i campioni d'Italia affrontano il Bologna allo stadio Dall'Ara nell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Conte va a caccia dei tre punti per mantenere il primato in campionato, mentre i rossoblù di Italiano dovranno dare continuità all'imbattibilità delle ultime 9 gare (coppe comprese). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Napoli, in campo oggi alle 18:
Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano
Napoli (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
Bologna-Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.
Serie A, oggi Bologna-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla
