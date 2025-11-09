(Adnkronos) – Uno scontro tra veicoli oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano, ha causato la morte di tre persone. Altre tre sono rimaste ferite. Lo riporta Bergamo news. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Ferito un altro ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Scontro sulla tangenziale sud di Bergamo, tre morti
(Adnkronos) – Uno scontro tra veicoli oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano, ha causato la morte di tre persone. Altre tre sono rimaste ferite. Lo riporta Bergamo news. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Ferito un altro ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.