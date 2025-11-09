spot_img
domenica 9 Novembre 2025
spot_img

Roma-Udinese oggi, match in diretta

adn-ultimora
14

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La Roma in campo oggi 9 novembre contro l'Udinese nel match che può regalare il primo posto in classifica ai giallorossi nell'undicesima giornata. La formazione di Gasperini ha 21 punti e con un successo salirebbe al primo posto. L'Udinese, con 15 punti, cerca un risultato per avvicinare le zone europee della classifica.  La Roma mira ad approfittare del passo falso del Napoli, sconfitto a Bologna. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie