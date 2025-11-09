Roma, prima domenica ecologica oggi 9 novembre: cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – Prima domenica ecologica oggi 9 novembre a Roma. Si tratta della prima delle cinque domeniche ecologiche programmate per la stagione invernale 2025-26. Il blocco della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona Ztl 'Fascia verde' sarà attivo stamattina fino alle 12.30 (dalle 7.30) e dalle 17 alle 20. La rimodulazione degli orari di divieto nella fascia pomeridiana, fa sapere il Comune di Roma, è stata decisa allo scopo di favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18. Nell'ordinanza del sindaco n. 152/2025 è possibile consultare l'elenco completo delle categorie di veicoli derogate o esentate i veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica; quelli a Gpl o metano (sia Mono- che Bi-fuel benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione 'Euro 3' e successive; quelli autoveicoli, alimentati a benzina, 'Euro 6'; i ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi 'Euro 2' e successivi e i motocicli a 4 tempi “Euro 3” e successivi. L'elenco completo delle deroghe si può trovare nell'ordinanza del sindaco Gualtieri a questo link del Campidoglio.

