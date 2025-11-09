(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 9 novembre, l'Inter ospita la Lazio a San Siro – in diretta tv e streaming – nell'undicesima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria di misura per 2-1 contro il Kairat Almaty in Champions League, mentre nell'ultimo turno di Serie A hanno superato con lo stesso risultato l'Hellas al Bentegodi di Verona. I biancocelesti di Sarri invece hanno vinto contro il Cagliari per 2-0 all'Olimpico. La sfida tra Inter e Lazio è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il derby sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 9 novembre, l'Inter ospita la Lazio a San Siro – in diretta tv e streaming – nell'undicesima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria di misura per 2-1 contro il Kairat Almaty in Champions League, mentre nell'ultimo turno di Serie A hanno superato con lo stesso risultato l'Hellas al Bentegodi di Verona. I biancocelesti di Sarri invece hanno vinto contro il Cagliari per 2-0 all'Olimpico. La sfida tra Inter e Lazio è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.