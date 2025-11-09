spot_img
domenica 9 Novembre 2025
Francia, odore di bruciato in cabina: aereo diretto a Seul atterra a Monaco

(Adnkronos) – Un volo Air France partito da Parigi e diretto a Seul è stato costretto ad atterrare a Monaco di Baviera dopo che l’equipaggio ha rilevato odore di bruciato nella cabina di pilotaggio. Lo ha reso noto la compagnia aerea transalpina, precisando che l’aereo è atterrato in sicurezza nel tardo pomeriggio e che la decisione di deviare il volo è stata presa “a titolo precauzionale”. Il velivolo è stato successivamente rimorchiato e nessun passeggero è rimasto ferito. 

Air France ha fatto sapere che un volo di ritorno per Parigi era previsto in serata e che, se necessario, sarebbe stato fornito alloggio in attesa di un volo sostitutivo per Seul. 

