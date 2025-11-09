spot_img
domenica 9 Novembre 2025
F1 Gp Brasile oggi in diretta, la gara live

adn-ultimora
(Adnkronos) – Va in scena il Gp del Brasile, appuntamento numero 21 del Mondiale 2025 di Formula 1. Sul tracciato di Interlagos, si profila un nuovo duello targato McLaren con la Ferrari che spera di recitare un ruolo di primo piano. Il britannico Lando Norris, leader del Mondiale con 365 punti, scatta dalla pole position. Il suo compagno Oscar Piastri, che insegue con 356 punti, parte dalla seconda fila alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli e della Ferrari di Charles Leclerc.  Il prossimo Gp si corre a Las Vegas il 22 novembre. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

