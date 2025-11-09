(Adnkronos) – "Dopo la puntata di Domenica In, vado a fare l'intervento". Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica In oggi 9 novembre, annuncia che dopo la trasmissione si sottoporrà ad un'operazione. "Oggi è un po' difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l'intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere. Meglio dirlo subito, perché nel corso della puntata potrebbero esserci piccoli incidenti e potrei chiedere aiuto", dice la conduttrice, che in passato si è sottoposta ad altri interventi per il problema. La maculopatia è una patologia dell'occhio legata alla degenerazione della retina centrale e in particolare della macula, una sezione particolarmente ricca di fotorecettori, le cellule nervose sensibili alla luce. Se la macula è danneggiata, ci sono rilevanti conseguenze sulla visione. In generale, si distinguono due forme di maculopatia: la maculopatia senile secca e la maculopatia senile essudativa, entrambe responsabili di danno retinico, come specifica Humanitas. La forma secca è causata da una progressiva atrofia del tessuto; quella essudativa (umida) è dovuta alla presenza di nuovi capillari che se si rompono riversano sangue e siero sulla retina e distruggono la macula. La maculopatia può essere trattata con farmaci. Quando la terapia non produce risultati, si procede con l'intervento. Le modalità e la tipologia dell'operazione variano in base alle caratteristiche della patologia.
Domenica In, Mara Venier si opera: “Dopo la trasmissione, intervento per maculopatia”
