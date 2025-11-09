(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con 'Da noi… a ruota libera', in onda oggi domenica 9 novembre alle 17.20 su Rai 1. Ospiti di questa settimana Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, protagonisti di 'Un Professore 3', la serie di successo di Rai 1 che tornerà dal 20 novembre. Spazio, anche, a 'Ballando con le stelle' e ai suoi protagonisti, con Martina Colombari e Luca Favilla. E ancora, la storia di Manuel che, affidato alla nascita a una coppia siciliana e diventato manager di successo con una brillante carriera all’estero, ha deciso di lasciare tutto e tornare in Sicilia per stare vicino ai suoi genitori adottivi, ormai anziani. Infine, Lino Guanciale parla del Commissario Ricciardi che tornerà a interpretare dal 10 novembre nella serie di Rai 1 ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni.
Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 9 novembre
