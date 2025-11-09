spot_img
domenica 9 Novembre 2025
spot_img

Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta

adn-ultimora
15

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Napoli in campo a Bologna nel match in programma per l'undicesima giornata oggi domenica 9 novembre 2025. I campioni d'Italia cercano punti per consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri comandano con 22 punti. Il Bologna, con 18 punti, va a caccia di un risultato per confermarsi nelle zone alte della classifica.  Nel primo match di oggi, vittoria del Sassuolo a Bergamo contro l'Atalanta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie