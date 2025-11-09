(Adnkronos) – Napoli in campo a Bologna nel match in programma per l'undicesima giornata oggi domenica 9 novembre 2025. I campioni d'Italia cercano punti per consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri comandano con 22 punti. Il Bologna, con 18 punti, va a caccia di un risultato per confermarsi nelle zone alte della classifica. Nel primo match di oggi, vittoria del Sassuolo a Bergamo contro l'Atalanta.
Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta
