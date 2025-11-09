Bologna-Napoli 2-0, campioni d’Italia k.o. e Conte può perdere la vetta – Rivivi il match

spot_img
domenica 9 Novembre 2025
Bologna-Napoli 2-0, campioni d'Italia k.o. e Conte può perdere la vetta

(Adnkronos) – Il Bologna batte il Napoli per 2-0 oggi 9 novembre nel match dell’undicesima giornata della Serie A e frena la corsa dei campioni d’Italia. Gli azzurri di Conte, fermi a 22 punti, ora condividono la vetta con il Milan ma rischiano di essere scavalcati da Roma e Inter, che ancora devono scendere in campo contro Udinese e Lazio. Il Bologna vince con merito e vola a 21 punti, nelle zone altissime di una classifica che si compatta. 

I felsinei controllano il match dall’inizio alla fine, senza farsi condizionare dall’infortunio che dopo soli 8 minuti mette k.o. il portiere titolare Skorupski, sostituito dal classe 2007 Pessina. Il baby rimane sostanzialmente inoperoso per tutto il match contro un Napoli sterile e confuso. Il Bologna si fa vivo in un paio di occasioni nel primo tempo e sfonda nella ripresa. Al 50′ Dallinga sfrutta il suggerimento di Cambiaghi, la girata è vincente e Milinkovic si arrende: 1-0. Il raddoppio arriva al 66′ con il colpo di testa di Lucumì, che premia l’iniziativa di Holm: 2-0. Il Napoli avrebbe quasi mezz’ora per provare a raddrizzare la giornata ma non punge. Azzurri al tappeto, Conte cade. 

 

Nel primo match di oggi, vittoria del Sassuolo a Bergamo contro l’Atalanta. 

