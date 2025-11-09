(Adnkronos) – Nuovo confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Oggi, sabato 8 novembre, la conduttrice televisiva ha portato in pista una coreografia che aveva come tema il suo rapporto, a volte complicato, con i due figli. Sebbene la performance abbia raccolto l'approvazione della giuria, non tutto ha convinto Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giurata ha criticato: "Un po' sceneggiato, un po' troppo barocco". Attaccando in particolare il finale del ballo, dove Barbara D'Urso interpretato il tremore di un'anziana mamma: "La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima", ha criticato Lucarelli. Poi, per smorzare la tensione ha scherzato: "Ho capito che abbiamo una cosa in comune… i nostri figli non ci chiamano, ci ignorano", ha detto. A difesa della 'mano tremante' di D'Urso è arrivata Rossella Erra, giurata popolare, che ha esaltato il gesto, criticando il commento di Lucarelli. "Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza", è stata la replica della giurata.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ballando, la mano di Barbara D’Urso trema e Selvaggia Lucarelli attacca: “È una sceneggiata”
(Adnkronos) – Nuovo confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Oggi, sabato 8 novembre, la conduttrice televisiva ha portato in pista una coreografia che aveva come tema il suo rapporto, a volte complicato, con i due figli. Sebbene la performance abbia raccolto l'approvazione della giuria, non tutto ha convinto Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giurata ha criticato: "Un po' sceneggiato, un po' troppo barocco". Attaccando in particolare il finale del ballo, dove Barbara D'Urso interpretato il tremore di un'anziana mamma: "La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima", ha criticato Lucarelli. Poi, per smorzare la tensione ha scherzato: "Ho capito che abbiamo una cosa in comune… i nostri figli non ci chiamano, ci ignorano", ha detto. A difesa della 'mano tremante' di D'Urso è arrivata Rossella Erra, giurata popolare, che ha esaltato il gesto, criticando il commento di Lucarelli. "Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza", è stata la replica della giurata.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.