domenica 9 Novembre 2025
Atp Finals, Zverev-Shelton chiude la prima giornata – Il match in diretta

adn-ultimora
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 9 novembre, sono iniziate le Nitto Atp Finals 2025. Dopo il successo di Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur, tocca alla sfida tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Si comincia alle 20:30.  

Dove vedere Shelton-Zverev in tv e streaming? Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia su Sky Sport. I canali di riferimento del torneo saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile vedere l’evento anche in streaming su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv.  

Nella giornata di oggi a Torino, esordio ok anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Gli azzurri hanno battuto in due set la coppia britannica composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco. In attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati domani lunedì 10 novembre nel singolare, arrivano così i primi squilli azzurri a Torino 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

