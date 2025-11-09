Atp Finals, buona la prima per Alcaraz. De Minaur si arrende in due set – Rivivi il match

(Adnkronos) – Buona la prima per Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals 2025, oggi domenica 9 novembre. Il fuoriclasse spagnolo archivia la pratica De Minaur in un’ora e 40 minuti, con il punteggio di 7-6 6-2. Subito un tennis a tratti stratosferico messo in campo da Alcaraz, che ricomincia con una prestazione convincente la rincorsa a Sinner e al numero 1.

I giocatori ci mettono poco a trovare il feeling giusto con il campo velocissimo. La partenza è tutta dello spagnolo, che nel quarto game trova il break a zero e allunga fino al 4-1. La reazione è immediata: De Minaur annulla tre palle break nel sesto gioco, si rimette in scia e poi rimette in piedi il match fino al 4-4. Il primo parziale si chiude al tie-break: De Minaur è poco cinico e sciupa l’opportunità di archiviarlo sul 5-4. Alcaraz annulla due palle break, sigilla la rimonta e porta a casa un set confuso, ma fondamentale.

Salta il fattore servizio in avvio di secondo parziale. Nei primi tre game arrivano tre break e due sono di Alcaraz, che poi allunga sul 3-1 con il turno di battuta. Il quinto game vede il nuovo scatto dello spagnolo, che alza il livello in maniera esponenziale tra gli applausi della Inalpi Arena. La reazione di De Minaur è timida e arriva nel settimo game, in cui per la prima volta tiene il servizio anche grazie a un calo di concentrazione del numero 2. Lo spagnolo la chiude però alla prima occasione, nell’ottavo game, mettendo in cassaforte i primi preziosissimi 200 punti del torneo.

La prima giornata del torneo prevede alle 20 l’incontro tra il tedesco Alex Zverev e lo statunitense Ben Shelton, che sono inseriti nel Gruppo Borg con Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. L’azzurro e il canadese si sfideranno domani sera.

