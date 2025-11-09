spot_img
domenica 9 Novembre 2025
spot_img

Arezzo, elicottero civile disperso sull’Alpe della Luna: attivate le operazioni di soccorso

adn-ultimora
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – È in corso una vasta operazione di ricerca per un elicottero civile disperso nella zona impervia dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. La segnalazione è arrivata alle 17.00 al 118 della Asl Toscana sud est, dopo la perdita dei contatti con il velivolo. 

Per coordinare i soccorsi, nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è stato attivato il gruppo maxi emergenze, con il disaster manager e un infermiere in sala operativa, in collegamento con le sale operative provinciali confinanti. Sul posto operano l’ambulanza di Badia Tedalda, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il Sast, la Croce Rossa Italiana e l’elicottero dell’Aeronautica Militare. 

Le ricerche proseguono in una zona caratterizzata da terreni impervi, mentre le autorità seguono da vicino l’evolversi della situazione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie