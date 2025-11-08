(Adnkronos) – Un colpo di scena degno di una commedia sul palco dell'Ariston: al Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio hanno dato vita a un esilarante 'duello'… a colpi di bacchetta. Il cantautore romano, direttore artistico del Festival e noto per il suo rigore, ha infatti stroncato l'arrangiamento, scelto dal celebre maestro per l'esibizione di Mario Biondi, arrivando a spezzare letteralmente la bacchetta tra le mani di Vessicchio.
"Lei è un eversivo", ha tuonato Baglioni, ricevendo pronta risposta dal maestro: "E lei è un dittatore". Tra una battuta e l'altra, Vessicchio ha colto l’occasione per infilare un inaspettato "gnigni", parola nonsense lanciata dai The Jackal e già comparsa in passato sul palco del Festival, rendendo il siparietto ancor più surreale e irresistibile.
Vessicchio, il duello a colpi di bacchetta con Baglioni: ecco cosa accadde all’Ariston
