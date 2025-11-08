Uova biologiche o allevate a terra: ecco i consigli per orientarsi tra etichette

(Adnkronos) –

Allevamento a terra o biologico? Capannone o gabbia? Orientarsi tra le etichette delle confezioni di uova prima di acquistarle può essere compito non semplice per i consumatori. Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), interpellata da Adnkronos/Labitalia, invita i consumatori a leggere sempre il codice stampato sul guscio delle uova, che indica il tipo di allevamento: 0 per il biologico, 1 per l'allevamento all’aperto, 2 per l’allevamento a terra in capannoni chiusi e 3 per quello in gabbia. È inoltre importante, secondo Udicon, diffidare di diciture generiche come 'naturale', 'cage-free' o 'benessere animale' se non supportate da certificazioni riconosciute, preferire prodotti tracciabili con QR code che rimandano all’origine e, quando possibile, scegliere uova biologiche o provenienti da filiere a bassa densità che garantiscono standard di benessere più elevati. Il codice 0 identifica uova da agricoltura biologica. Le uova vengono deposte in allevamenti biologici, le galline ricevono mangimi biologici e l'allevamento è allestito su terreno naturale o in spazi aperti Il codice 1 è abbinato a uova provienienti da allevamenti in cui le galline per alcune ore al giorno vivono in un ambiente esterno protetto. La deposizione delle uova avviene sul terreno o in nidi. Il codice 2 si usa per le uova deposte in allevamenti a terra. Le galline vivono e vengono allevate in un capannone nel quale si muovono e depongono le uova, a terra o in nidi. Il codice 3 è relativo alle uova deposte da galline che vivino in allevamento in gabbia. La deposizione delle uova avviene in un macchinario che esegue la raccolta.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)