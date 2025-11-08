(Adnkronos) – A Torino andrà in scena l'ultimo atto di una battaglia durata una stagione. Alle Atp Finals in programma da domani, domenica 9 novembre, a domenica 16 novembre, si deciderà il numero uno del 2025 del tennis. Jannik Sinner è arrivato al 'Torneo dei maestri' da leader del ranking, dopo il grandioso successo nel Masters 1000 di Parigi, ma in Piemonte Jannik dovrà confermarsi campione e sperare che Carlos Alcaraz non vinca tutti e tre i match del girone per portare (di nuovo) a casa la coppa del primato. La battaglia è già iniziata fuori dal campo, visto che nella serata del media day i due sono stati fotografati accanto all'ambito trofeo.
Sinner e Alcaraz sono però apparsi distesi e divertiti, nonostante il peso dell'ultimo appuntamento stagionale. Per loro, spazio a foto di rito, ma anche a momenti di ilarità e a un simpatico siparietto, visto che a un certo punto i due fuoriclasse del tennis mondiale hanno preso in mano la coppa nel tentativo di strapparsela l'un l'altro. Un momento di sicuro divertente per i tifosi, che attendono con ansia l'inizio delle Atp Finals per vedere il vero inizio dell'ultima battaglia. Almeno per quest'anno.
Sinner e Alcaraz, a Torino inizia la 'battaglia' per la coppa del numero uno
