Raffaella Fico è incinta, l’annuncio a Verissimo: “Ho trovato il vero amore”

è incinta. "Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza", ha detto la modella e showgirl ospite oggi, sabato 8 novembre, a Verissimo. Fico diventerà mamma per la seconda volta. La modella è infatti già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. Oggi Raffaella Fico ha ritrovato l'amore accanto ad Armando Izzo, 33 anni, calciatore del Monza. "Finalmente è arrivato nella mia vita l'amore vero, quello bello. È arrivato inaspettatamente, quando non ero alla ricerca di un amore. Quello che provo per lui non l'ho mai provato per nessun altro. È come se stessi scoprendo l'amore per la prima volta", ha detto la modella. E sul matrimonio, Raffaella Fico ha detto: "Potrebbe esserci, ma vedremo più in là".
