(Adnkronos) – "È difficile crederci. Mi sembra impossibile". Così Maria De Filippi, sui social, invia un messaggio di cordoglio per la morte del maestro d'orchestra Peppe Vessicchio. "Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d'orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene".
Peppe Vessicchio, Maria De Filippi: “Un maestro di vita, non solo d’orchestra”
