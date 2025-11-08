Non solo dolci: tutti i benefici dei cachi che devi conoscere

(Adnkronos) – Dolci, succosi e dal colore arancio intenso, i cachi sono il frutto simbolo dell’autunno. Di origine orientale, oggi sono coltivati anche in Italia e conquistano i mercati con il loro sapore zuccherino e la polpa morbida o croccante, a seconda della varietà. Ma oltre a essere deliziosi, i cachi nascondono numerosi benefici per la nostra salute, dall’energia che ci danno al sostegno per intestino e sistema immunitario. I cachi non sono solo dolci: sono un concentrato di acqua, fibre, vitamine e minerali. Erroneamente considerati 'troppo calorici', in realtà forniscono circa 70 calorie per 100 grammi e apportano zuccheri semplici, che insieme a fibre e acqua vengono assimilati lentamente, dando senso di sazietà senza picchi glicemici eccessivi. Contengono vitamina A e C, potassio e composti antiossidanti come carotenoidi e polifenoli, che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Dal punto di vista digestivo, i cachi hanno un delicato effetto lassativo: un alleato prezioso per chi soffre di stitichezza, da consumare senza esagerare e nelle giuste quantità. In Italia i cachi sono coltivati soprattutto in Emilia-Romagna, Campania, Veneto e Sicilia. Tra le varietà più diffuse troviamo: – il Loto di Romagna: eccellenza Igp, polpa dolce e succosa. – varietà Vaniglia: profumata e aromatica, ricorda la spezia da cui prende il nome. – il Cioccolatino: al completo maturazione ricorda il gusto del cioccolato. – il Rojo Brillante: antica varietà spagnola, polpa soda e croccante. A seconda della maturazione e del contenuto di tannini, i cachi possono essere astringenti, da consumare solo quando ben maturi, o non astringenti, già pronti da mangiare. La polpa matura, dolce e morbida, è perfetta anche per dolci, crostate, mousse o da abbinare a formaggi e salumi. 1. Potere antiossidante – Grazie a vitamina C e beta-carotene, i cachi aiutano a proteggere le cellule dai radicali liberi, sostenere il sistema immunitario e contrastare i segni dell’invecchiamento. 2. Amici dell’intestino – Fibre e acqua rendono i cachi ottimi per il transito intestinale e per chi soffre di stitichezza. Consumati a colazione, magari in una bowl con yogurt e cereali, diventano un vero alleato per iniziare la giornata sazi e in forma. 3. Benefici per cuore e pressione – Il potassio aiuta a bilanciare i livelli di sodio, regolare la pressione e favorire la funzione muscolare. Perfetti per chi pratica sport o ha bisogno di supporto nella contrazione muscolare. 4. Energia naturale – Dolci ma nutrienti, i cachi forniscono zuccheri di pronto utilizzo, minerali e vitamine, ideali per bambini, anziani, sportivi e chiunque abbia bisogno di una ricarica di energia rapida e sana. 5. Pelle e vista al top – Beta-carotene e vitamina A aiutano a mantenere pelle e occhi in salute, proteggendoli dall’invecchiamento e dalla luce dannosa. 6. Perfetti anche a dieta – Nonostante il loro sapore zuccherino, i cachi sono ottimi alleati per chi vuole mantenere la linea. Grazie all’acqua e alle fibre, saziano rapidamente e idratano, permettendo di soddisfare la voglia di dolce senza ricorrere a dessert confezionati. I cachi non sono solo frutti autunnali irresistibili: sono un concentrato di salute da gustare ogni giorno. Come ci ricorda il nutrizionista Dott. Simone Gabrielli, non esiste un alimento “miracoloso”, ma inserire frutta e verdura in modo equilibrato nella dieta quotidiana fa davvero la differenza.
Non solo dolci: tutti i benefici dei cachi che devi conoscere
