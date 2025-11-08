(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio del Portogallo. Oggi, sabato 8 novembre, a Portimao vanno in scena le qualifiche e la gara sprint del penultimo appuntamento del Motomondiale. In Algarve grande attenzione su Nicolò Bulega, che sostituisce sulla Ducati ufficiale il campione del mondo Marc Marquez, infortunato. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, sostituiti da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro. Ecco orari di oggi e dove vedere i vari appuntamenti in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, sabato 8 novembre, del Gran Premio del Portogallo: Ore 11.45: qualifiche Ore 15.55: sprint Le qualifiche e la gara sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
MotoGp Portogallo, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle
(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio del Portogallo. Oggi, sabato 8 novembre, a Portimao vanno in scena le qualifiche e la gara sprint del penultimo appuntamento del Motomondiale. In Algarve grande attenzione su Nicolò Bulega, che sostituisce sulla Ducati ufficiale il campione del mondo Marc Marquez, infortunato. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, sostituiti da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro. Ecco orari di oggi e dove vedere i vari appuntamenti in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, sabato 8 novembre, del Gran Premio del Portogallo: Ore 11.45: qualifiche Ore 15.55: sprint Le qualifiche e la gara sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.