(Adnkronos) – Tutto il mondo politico si stringe al cordoglio della famiglia del direttore d'orchestra e volto noto televisivo Peppe Vessicchio. "Era un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà" scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "'Dirige l'orchestra il maestro Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio". Era "un'icona del Festival della musica italiana a Sanremo", lo ricorda su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani. "Un volto noto e vicino anche a tanti giovani in cui ha sempre creduto. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". "Con la sua sensibilità artistica e la sua inesauribile passione ha saputo unire generazioni, portando la musica nel cuore di tutti" scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato il talento e l'umanità, giungano le più sentite condoglianze". "Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana" scrive su X il vicepremier Matteo Salvini. "Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera". Parla di "un grande lutto per tutti noi" anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ricordando "i tanti Sanremo" e "la sua maestria e simpatia a farci compagnia".
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Morto Peppe Vessicchio, il cordoglio del mondo politico. Meloni: “Era casa ed era Italia. Ci mancherà”
(Adnkronos) – Tutto il mondo politico si stringe al cordoglio della famiglia del direttore d'orchestra e volto noto televisivo Peppe Vessicchio. "Era un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà" scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "'Dirige l'orchestra il maestro Vessicchio' non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio". Era "un'icona del Festival della musica italiana a Sanremo", lo ricorda su X il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani. "Un volto noto e vicino anche a tanti giovani in cui ha sempre creduto. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". "Con la sua sensibilità artistica e la sua inesauribile passione ha saputo unire generazioni, portando la musica nel cuore di tutti" scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato il talento e l'umanità, giungano le più sentite condoglianze". "Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana" scrive su X il vicepremier Matteo Salvini. "Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera". Parla di "un grande lutto per tutti noi" anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ricordando "i tanti Sanremo" e "la sua maestria e simpatia a farci compagnia".
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.