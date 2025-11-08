spot_img
sabato 8 Novembre 2025
Meloni: “Con destra al governo mai patrimoniale”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

