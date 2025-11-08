spot_img
sabato 8 Novembre 2025
Groenlandia, italiano muore in incidente aereo a Nuuk

(Adnkronos) – Un cittadino italiano è rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, il 25 ottobre scorso, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, informando che, allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima. 
