(Adnkronos) – Un cittadino italiano è rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, il 25 ottobre scorso, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, informando che, allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pamela Noutcho Sawa campionessa mondiale dei pesi leggeri. Chi è l’infermiera che ha riportato la boxe italiana in cima al mondo
Groenlandia, italiano muore in incidente aereo a Nuuk
(Adnkronos) – Un cittadino italiano è rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, il 25 ottobre scorso, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, informando che, allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.