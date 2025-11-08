(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine al musicista.
E’ morto Peppe Vessicchio, aveva 69 anni
