(Adnkronos) –
Novak Djokovic vince l'Atp 250 di Atene e rinuncia alle Atp Finals di Torino? A giudicare dal labiale, sembrerebbe di sì. Al termine dell'epica finale del torneo greco contro Lorenzo Musetti, il serbo ha abbracciato l'azzurro e si è complimentato con lui per la grandiosa prestazione messa in campo. Le telecamere hanno 'pizzicato' poi un labiale che 'porterebbe' il toscano alle Atp Finals: "A Torino ci sarai anche tu". Il serbo non ha però ancora ufficializzato la sua decisione in merito al torneo torinese. Nel corso della premiazione, Nole si è limitato ai ringraziamenti: "Rispetto per Lorenzo, hai fatto una prova stupenda. So che non è bello sentirsi dire di aver perso dopo tre ore di grande tennis, la cosa positiva è il tuo gioco eccezionale. Tu forse mostri il miglior tennis sulla terra, ma sei talmente migliorato che il futuro sarà davvero brillante". Djokovic ha aggiunto: "Grazie alla Grecia. Spero che questo torneo rimanga qui per il futuro, per tanto tempo. E grazie a tutta la mia famiglia, qui ci sono anche tutti i miei migliori amici. Per me è come aver giocato in casa".
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Djokovic rinuncia alle Finals? Il labiale che fa sperare Musetti
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.