Djokovic rinuncia alle Finals? Il labiale che fa sperare Musetti

(Adnkronos) –

Novak Djokovic vince l'Atp 250 di Atene e rinuncia alle Atp Finals di Torino? A giudicare dal labiale, sembrerebbe di sì. Al termine dell'epica finale del torneo greco contro Lorenzo Musetti, il serbo ha abbracciato l'azzurro e si è complimentato con lui per la grandiosa prestazione messa in campo. Le telecamere hanno 'pizzicato' poi un labiale che 'porterebbe' il toscano alle Atp Finals: "A Torino ci sarai anche tu". Il serbo non ha però ancora ufficializzato la sua decisione in merito al torneo torinese. Nel corso della premiazione, Nole si è limitato ai ringraziamenti: "Rispetto per Lorenzo, hai fatto una prova stupenda. So che non è bello sentirsi dire di aver perso dopo tre ore di grande tennis, la cosa positiva è il tuo gioco eccezionale. Tu forse mostri il miglior tennis sulla terra, ma sei talmente migliorato che il futuro sarà davvero brillante". Djokovic ha aggiunto: "Grazie alla Grecia. Spero che questo torneo rimanga qui per il futuro, per tanto tempo. E grazie a tutta la mia famiglia, qui ci sono anche tutti i miei migliori amici. Per me è come aver giocato in casa".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)