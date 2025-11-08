spot_img
sabato 8 Novembre 2025
De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla, poi la verità sui ‘ritocchini estetici’

(Adnkronos) –
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il primo mese di Priscilla e il primo da genitori. Lo scorso 8 ottobre, la coppia aveva annunciato sui social la nascita della loro primogenita.  Per la piccola Priscilla è stata realizzata una torta di lamponi con una piccola candelina sopra: "La mia bambina turns one month old". Il tempo sta passando già così in fretta. Vorrei solo che si fermasse il tempo a noi tre così con questi piedini", ha scritto l'infuencer postando poi alcune foto dei festeggiamenti. L'influencer ha poi riposto alle domande dei follower, di chi le ha chiesto se si è sottoposta ad alcuni trattamenti estetici al viso: "Mi chiedete se mi sono ritoccata o sono tornata dal chirurgo, la risposta è no. In gravidanza e in allattamento non si può, neanche io posso purtroppo per me, fare nessun tipo di trattamento estetico, chirurgico, che ne so iniezioni o altro, perché è assolutamente sconsigliato. Non si deve fare”. “Quindi no, non ho fatto nulla – ha aggiunto l'ex gieffina – secondo me è il trucco, forse le luci non lo so. Me lo avete chiesto tutti. Giusto un po' di laminazione che non facevo da un po' e poi le sopracciglia. Quindi zigomi, robe… non ho fatto niente”. 
