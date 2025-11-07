(Adnkronos) – Scintille mediatiche tra Diego Dalla Palma e la conduttrice Monica Setta. In un'intervista di oggi al 'Corriere', il celebre truccatore delle dive si è confessato a 360 gradi sottolineando, tra le altre cose, di non avere più intenzione di andare ospite in tv in alcuni programmi. "Ho una lista di conduttori da cui non metterò piede – affonda Della Palma via Corsera -. L’ho mandata anche alla mia addetta stampa. Molti sono solo i sosia delle loro miserie". Nello specifico: "Monica Setta, Pierluigi Diaco… da loro mai", scandisce. Immediata la replica di Monica Setta, che all'Adnkronos fa sapere: "Ho letto che Diego Dalla Palma non vuole più essere mio ospite. Piccolo particolare, negli ultimi 20 anni di tv non ricordo di averlo mai invitato almeno non direttamente e nelle mie trasmissioni", trancia di netto la conduttrice. "Posso averlo incontrato casualmente ma non abbiamo mai interagito. Contrariamente a lui non ho pregiudizi e sono solita confrontarmi in modo civile". La Setta conclude poi con un'apertura all'invito nei confronti di Dalla Palma: "Se cambierà idea le mie porte sono sempre aperte", chiosa.
Scintille Dalla Palma-Setta, lo stylist: “Mai più ospite da lei”. La replica: “Mai invitato”
