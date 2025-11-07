Hilary Duff torna dopo 10 anni, è arrivato il singolo ‘Mature’

(Adnkronos) – Dieci anni di attesa sono finiti. Hilary Duff, icona pop di un'intera generazione, ha annunciato il suo grande ritorno sulla scena musicale. Il nuovo singolo, intitolato 'Mature', è uscito oggi, 7 novembre, per Atlantic Records, segnando il suo primo progetto inedito dall'album 'Breathe In. Breathe Out.' del 2015. Il ritorno della pluripremiata superstar sarà accompagnato da una docuserie che racconterà il suo percorso personale e professionale dietro le quinte. A dirigere il progetto il regista vincitore di un Emmy Award Sam Wrench, già acclamato per il suo lavoro su 'Taylor Swift: The Eras Tour'. La serie offrirà uno sguardo autentico e senza filtri sulla vita dell'artista, seguendola tra impegni familiari, sessioni di registrazione in studio e la preparazione per il ritorno sul palco dopo oltre un decennio. Considerata una delle star più influenti della sua generazione, Hilary Duff è salita alla ribalta con la serie Disney 'Lizzie McGuire' per poi lanciare una carriera musicale di enorme successo. A partire dal suo album di debutto 'Metamorphosis' (2003), ha venduto complessivamente 15 milioni di copie in tutto il mondo. Parallelamente, si è affermata come attrice, produttrice e autrice di bestseller per il New York Times. Con la firma per Atlantic Records, l'artista si prepara ad aprire un nuovo, attesissimo capitolo della sua carriera.

