Hackathon Synlab, vince Alma-Care soluzione digitale per invecchiare bene

(Adnkronos) – Una piattaforma digitale che migliora la comunicazione tra medico e paziente, supportando un percorso terapeutico più chiaro e personalizzato. Questo in sintesi è il progetto Alma-Care che ha vinto la quarta edizione degli i-Days, l’Hackathon organizzato da Synlab, azienda leader in Italia nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, e promosso da Eit Health, l’organizzazione dell’Unione europea dedicata all’innovazione in ambito sanitario, in collaborazione con Cariplo Factory e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’edizione 2025 – riferiscono gli organizzatori in una nota – si è svolta a Milano presso la Fondazione Riccardo Catella sul tema ‘Invecchiare bene: promuovere la longevità in salute con prevenzione e diagnosi precoce, stili di vita e tecnologie digitali’ e ha coinvolto oltre 100 studenti universitari da tutta Italia che sono stati poi selezionati con i relativi progetti. I ragazzi, divisi in 8 gruppi di lavoro e supportati da mentor e tutor professionisti del settore digitale, tech e sanitario, hanno sviluppato e presentato ad una giuria soluzioni concrete e innovative per una vita più lunga e più sana. Il progetto vincitore – ideato da 4 studenti provenienti dalle Università di Pavia, Milano-Bicocca, Bocconi e Statale di Milano, con background in intelligenza artificiale, psicologia e neuroscienze, economia, management e scienze infermieristiche – nasce per accompagnare il paziente in ogni fase, dalla diagnosi alla cura, come ha spiegato Elena Viviani, studentessa dell’Università di Pavia. Attraverso un questionario iniziale, Alma-Care fornisce al medico una panoramica immediata delle paure e dei dubbi del paziente, ottimizzando la visita. Dopo l’appuntamento, la piattaforma aiuta l’utente a comprendere i referti e, grazie a una chat con intelligenza artificiale e attivazione vocale, integra anche consigli su stile di vita, alimentazione e attività fisica per favorire il benessere continuo. "Arrivati a questa quarta edizione, guardo agli i-Days come a un percorso che nel tempo ci ha permesso di costruire una vera e propria expertise, un bagaglio di esperienze, competenze e relazioni, destinato a rimanere nel nostro Dna – ha commentato Andrea Buratti, Ceo di Synlab Italia – le centinaia di ragazzi con i quali siamo venuti in contatto in questi anni ci hanno portato tantissime nuove idee. La salute è uno dei settori più affascinanti per sperimentare tecnologia e innovazione, speriamo vivamente di aver trasmesso alle giovani generazioni quanto possano avere un impatto diretto e tangibile sulla vita e sulla salute delle persone". Gli Eit Health i-Days di Synlab quest’anno – precisano gli organizzatori – si sono svolti in collaborazione con Fondazione Riccardo Catella, partner Culturale dell’iniziativa, e con il supporto tecnico di Lovable ed E-Club Ventures. Come nelle scorse edizioni, i ragazzi del gruppo vincitore voleranno a Parigi il 27-28 novembre per la competizione internazionale degli Eit Health Innovation Days, insieme ai vincitori delle altre edizioni provenienti dagli altri Paesi europei coinvolti. Per tutti i partecipanti ci sarà inoltre la possibilità di essere selezionati per tirocini, tesi aziendali o percorsi professionali in Synlab.
Hackathon Synlab, vince Alma-Care soluzione digitale per invecchiare bene
