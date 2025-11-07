(Adnkronos) – Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 7 in una palazzina di quattro piani a Rivarolo Canavese, nel torinese. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe rimasta ferita in modo serio. Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 di Azienda Zero che stanno valutando le persone coinvolte. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona con numerose segnalazioni al 112. Ancora da accertare le cause che hanno causato l’esplosione.
Esplosione in palazzina nel torinese, un ferito a Rivarolo Canavese
