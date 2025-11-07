Ballando, scintille tra Fognini e Magnini dietro le quinte: “Padel o nuoto?”

(Adnkronos) – È guerra aperta tra Fabio Fognini e Filippo Magnini a Ballando con le stelle. Le due 'quote sportive' di questa edizione hanno dato vita a un botta e risposta, culminato in un lancio di sfida a padel. Il curioso siparietto è stato condiviso sui social tra una storia Instagram e l'altra. Tutto è iniziato quando l'ex tennista ha pubblicato un video in cui dà lezione privata di tennis alla sua maestra di ballo, Giada Lini. Lo sportivo ha spiegato le mosse alla ballerina, prendendola affettuosamente in giro per la scarsa dimestichezza con la racchetta. Nelle storie successive, Fognini ha mostrato di essere arrivato in camerino prima di tutti gli altri concorrenti, vantandosi in tono scherzoso. Ma il primato è durato poco: Magnini ha replicato con una storia Instagram in cui ha mostrato di essere arrivato oltre un'ora prima dell'ex tennista, già impegnato nelle prove di ballo. La 'rivalità' è poi proseguita dal vivo, quando i due sportivi si sono incontrati dietro le quinte. "Padel o nuoto? In cosa vuoi sfidarmi", ha chiesto Magnini. "Padel, che se facciamo nuoto devi prendermi perché affogo", ha risposto Fognini ridendo.

