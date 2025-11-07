Ballando, Carlo Aloia come sta dopo l’infortunio: “Lesione al polpaccio”

(Adnkronos) –

Carlo Aloia è costretto a uno stop forzato dalle prove a causa dell'infortunio subito a Ballando con le stelle. Il maestro e partner di ballo di Nancy Brilli è crollato a terra durante le prove per un dolore improvviso al polpaccio. Dopo i controlli medici, il ballerino è apparso tra le storie Instagram di Nancy Brilli per aggiornare sulle sue condizioni di salute. "Ho uno strappo. Domani devo andare a vedere per capire meglio l'entità e capire per quanto dovrò stare fuori, senza entrare in sala prove", ha spiegato il ballerino che ha promesso di tornare: "Tornerò, nemmeno con le cannonate mi fermano…". Il ballerino ha riportato "una lesione al polpaccio e avrà bisogno di un paio di settimane di totale riposo. Non è chiaro come verrà gestita la competizione da questo momento, la concorrente infatti potrebbe essere affiancata da un nuovo maestro di ballo solo temporaneamente, in attesa del pieno recupero di Aloia.

