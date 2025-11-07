Aveva detto di essere Maddie McCann, 24enne condannata per molestie

(Adnkronos) – Una donna che per anni ha affermato di essere Madeleine McCann, la bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo, è stata riconosciuta colpevole dalla giustizia britannica di aver molestato i genitori della piccola. Julia Wandelt, una donna polacca di 24 anni, era sotto processo per aver molestato Kate e Gerry McCann tra giugno 2022 e febbraio 2025, in particolare inviando loro lettere e telefonando loro, fingendo di essere la loro figlia Maddie. La scomparsa della bambina di tre anni, mai ritrovata, avvenuta mentre dormiva in un appartamento in una località balneare dell'Algarve dove la famiglia era in vacanza, aveva avuto risonanza mondiale. Al termine di un processo di cinque settimane davanti alla corte penale di Leicester, la giuria ha tuttavia assolto Julia Wandelt dall'accusa di "stalking", che nel diritto britannico corrisponde al fatto di seguire qualcuno o di recarsi a casa sua in modo non richiesto in modo ossessivo. La giovane donna, che si era dichiarata non colpevole, ha nascosto il viso tra le mani alla lettura del verdetto. La sentenza sarà pronunciata in una prossima udienza. La coimputata, Karen Spragg, una sessantenne originaria di Cardiff, è stata invece completamente assolta dalla giuria dalle stesse accuse. Aveva aiutato la Wandelt contattando i coniugi McCann per telefono e via e-mail, arrivando persino ad affrontarli davanti alla loro abitazione. Durante il processo, nel corso del quale hanno testimoniato i genitori e la sorella minore di Maddie, i pubblici ministeri hanno presentato prove scientifiche che dimostravano che il Dna della Wandelt non corrispondeva a quello di Madeleine e che non aveva alcun legame di parentela con i McCann. Julia Wandelt aveva assicurato di non aver voluto attirare l'attenzione né ottenere alcun guadagno finanziario, ma semplicemente "sapere chi sono veramente".

