(Adnkronos) – Due giovani di circa 25 anni sono rimasti gravemente feriti a causa un accoltellamento vicino al London Ministore, nel centro di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. I due sono stati portati all'ospedale Ichilov della città. La polizia ha aperto un'indagine.
Accoltellamento nel centro di Tel Aviv, due feriti in gravi condizioni
