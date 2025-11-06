spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
spot_img

Trump parla, malore nello Studio Ovale: un ospite sviene

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Malore nello Studio Ovale alla Casa Bianca durante una conferenza stampa a cui partecipa il presidente Donald Trump. Nell'evento organizzato per annunciare novità sul prezzo dei farmaci, uno degli ospiti ha avuto un mancamento durante l'intervento di Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services.   I soccorsi sono stati immediati. Trump, che inizialmente ha osservato l'uomo steso a terra, si è successivamente voltato verso giornalisti e operatori con un'espressione impassibile. Nel giro di pochi secondi, i funzionari della Casa Bianca hanno fatto allontanare i media. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie