giovedì 6 Novembre 2025
Rifiuti, Gava (Mase): “Italia avanti su economia circolare”

(Adnkronos) – “È un’edizione straordinaria di Ecomondo, con tantissima innovazione nel segno dell’economia circolare”. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava. “Abbiamo raggiunto i target europei al 2030 già nel 2021, grazie al lavoro con imprese, consorzi e istituti di ricerca. Continuiamo su questa strada di sviluppo sostenibile”, ha detto Gava. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

