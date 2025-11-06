Podismo, la Straquasar torna domenica 9 novembre a Ellera di Corciano

Ottava edizione per la gara podistica competitiva con partenza e arrivo dal Quasar Village. In programma anche la ‘Passeggiata libera della solidarietà’ e la ‘Quasar Walking’ con gli amici a quattro zampe

Domenica 9 novembre, torna, per la sua ottava edizione, la Straquasar, gara podistica con partenza e arrivo dal Quasar Village di Ellera di Corciano, evento ormai radicato nella comunità, che nasce dalla volontà di promuovere i valori di solidarietà, socialità e condivisione attraverso una giornata all’insegna dello sport. La giornata è caratterizzata da tre principali iniziative: la gara podistica ‘Straquasar’; la ‘Passeggiata libera della solidarietà’ in collaborazione con la fondazione ‘Avanti Tutta’, alla quale partecipano scuole dell’infanzia della provincia di Perugia insieme a genitori e amici a quattro zampe; la ‘Quasar Walking’.

Ma innanzitutto, la Straquasar. La manifestazione competitiva, la cui partenza è prevista alle 10, prevede un percorso di 11 chilometri. Gli atleti vi si possono preiscrivere nel sito www.icron.it, a prezzo ridotto (12 euro), entro giovedì 6 novembre. Altrimenti ci si potrà iscrivere anche la mattina della gara, entro le 9.30, al costo di 15 euro. Informazioni: Antonello Menconi, 360.343785; Anna Maria Falchetti, 328.9811968; Michele Papi, 335.341121.

Per quanto riguarda la Quasar Walking, giunta alla terza edizione, questa consiste in una camminata, in collaborazione con L’isola dei tesori, di circa 8 chilometri, accessibile a tutti, compresi gli amici animali, che si sviluppa attraverso un percorso sia urbano che naturalistico. Tutti i partecipanti verranno premiati e gratificati con un pacco gara Il costo di iscrizione è di 10 euro e chi porterà con sé il proprio pet riceverà in omaggio dei gadget a cura de L’isola dei Tesori. È possibile iscriversi contattando: Antonello Menconi (360.343785, antonellomenconi@libero.it, L’Unatici Perugia); Anna Maria Falchetti (328.9811968).